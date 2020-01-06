«PERSONA autoservice» – профессиональные услуги для вашего авто

Нынешние автовладельцы открывают капот автомобиля лишь для информации: они хотят убедиться в том, какое огромное число систем, узлов и агрегатов может выйти из строя. Все эти компоненты взаимосвязаны и выведены на компьютер («мозги» ТС), что создает комфорт, помогает избежать серьезных проблем, но усложняет ремонт.

Вам приходилось засучивать рукава и искать инструмент для решения проблемы, возникшей с автомобилем?

Скорее всего, вы уже отказались от этой идеи, если у вас модель одного из последних поколений.

Для устранения неисправностей требуется не ваше желание и какой-то инструмент.

Нужны диагностические стенды и регламентное оборудование.

Корректно обслуживать, диагностировать неисправность, ремонтировать или тюнинговать собственный автомобиль своими руками удается только мастеру СТО. Остальные автовладельцы Санкт-Петербурга предпочитают искать надежный и доступный по ценам автосервис, где этот мастер работает.

Санкт-Петербург предлагает более 1500 станций технического обслуживания, предлагающих услуги ремонта узлов и агрегатов легковых и грузовых автомобилей.