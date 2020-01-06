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8 (812) 926-92-28
СПб, ул.Курская 28, м.Обводный канал
Часы работы
ПН-ВСК 09:30-20:00

  • PERSONA

    автосервис Санкт-Петербург

  • РЕМОНТ ДВС

    дизельный бензиновый

  • РЕМОНТ ХОДОВОЙ

    диагностика ходовой

  • ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

    замена масла, тормозных колодок, фильтров

«PERSONA autoservice» – профессиональные услуги для вашего авто

Нынешние автовладельцы открывают капот автомобиля лишь для информации: они хотят убедиться в том, какое огромное число систем, узлов и агрегатов может выйти из строя. Все эти компоненты взаимосвязаны и выведены на компьютер («мозги» ТС), что создает комфорт, помогает избежать серьезных проблем, но усложняет ремонт. 

  • Вам приходилось засучивать рукава и искать инструмент для решения проблемы, возникшей с автомобилем?
  • Скорее всего, вы уже отказались от этой идеи, если у вас модель одного из последних поколений.
  • Для устранения неисправностей требуется не ваше желание и какой-то инструмент.
  • Нужны диагностические стенды и регламентное оборудование.

Корректно обслуживать, диагностировать неисправность, ремонтировать или тюнинговать собственный автомобиль своими руками удается только мастеру СТО. Остальные автовладельцы Санкт-Петербурга предпочитают искать надежный и доступный по ценам автосервис, где этот мастер работает.

Санкт-Петербург предлагает более 1500 станций технического обслуживания, предлагающих услуги ремонта узлов и агрегатов легковых и грузовых автомобилей.

  • Автосервис PERSONA на Обводном канале - автосервис технического обслуживания легкового автомобиля, предлагает устранение любых поломок.

    ПРАЙС УСЛУГ >>>
  • Для вас и ваших авто - отлично оснащенная ремонтная зона и подобрана команда специалистов.
  • Их знания и опыт – залог грамотного ремонта и управляемости автомобиля на дорогах.
  • Мы отвечаем за обеспечение безопасности всех участников движения.

     НЕОБХОДИМ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ?

    Автосервис PERSONA отремонтирует ваш автомобиль сегодня, а Вы оплачивайте полученные услуги завтра! 

    Удобные условия для каждого водителя: рассрочка или кредит на ремонт автомобиля >>>

Диагностика ходовой
автомобиля!

Каждый водитель и автовладелец важен для нас, независимо от объемов услуг!

Компьютерная диагностика

Все услуги в одном месте: от диагностики и запчастей до передачи а/м клиенту.

ТО
автомобиля

Своевременное техническое обслуживание - гарантия исправности автомобиля.

Капитальный ремонт ДВС

Все виды ремонта бензиновых и дизельных двигателей.

Галерея

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Мультибрендовый комплекс PERSONA autoservice предлагает весь спектр услуг по ремонту и диагностике автомобилей

При отказе работы автомобиля, возникновении очевидных проблем и при подозрении на поломку обращайтесь к нам, и мы найдем решение.

  • Если это все-таки произошло, то при комплексном обслуживании у нас работают дисконты.
  • Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы устранить неполадки с минимальным ущербом для вашего семейного или рабочего бюджета.


Услуги автосервиса в СПб

PERSONA autoservice – это услуги современного уровня. На нашем автосервисе можно заказывать диагностику, проводить ремонт и обслуживание автомобилей по результатам проверки.

Автосервис СПб

проводим замену и восстановление работы: 

  • силового агрегата любого типа (бензиновый, дизельный, электро);
  • карбюраторов, инжекторов, моновпрыска;
  • АКПП и МКПП; сцепления и ходовой части;
  • системы охлаждения, тормозной, выхлопной и других.
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Мы сотрудничаем с официальными дилерами и производителями напрямую

Вам не придется тратить время и силы на поиск запчастей для ремонта автомобиля. 

  • Предлагаем нашим клиентам качественные комплектующие, узлы и агрегаты в сборе, детали, аксессуары по минимально возможным ценам, с привлекательными скидками.

Установим дополнительное оборудование в соответствии с допусками и регламентами автобренда. Для начала взаимодействия достаточно отправить заявку на обслуживание



Особенности ценообразования автосервиса в СПб

Для того чтобы наши заказчики смогли предварительно оценить предстоящие расходы, предлагаем бесплатную консультацию мастера. Загляните в наш прайс, где указаны типовые цены на все виды авторемонта, обслуживание, диагностику.

Окончательная стоимость услуг определяется после проведения диагностики и обсуждения с автовладельцем (водителем) особенностей предстоящих мероприятий. 

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Все затраты на запчасти и расходные материалы оптимизируются

  • У нас не бывает скрытых доплат.
  • Ценообразование всегда прозрачно.
  • Список работ и их стоимость оформляется документально.
  • В обязательном порядке предоставляются письменные гарантии.

 Снизить стоимость услуг помогут наши акции. Мы проводим их регулярно.



Обслуживание корпоративных заказчиков

В PERSONA autoservice разработаны специальные условия для обслуживания корпоративных клиентов. Мы успешно взаимодействуем с автопарками и предприятиями, на балансе которых есть транспортные средства. 

  •         Комплексное и постоянное обслуживание – это выгодные контрактные условия.
  •         С вами будет работать персональный куратор.
  •         Он решит все вопросы, проследит за соблюдением сроков ТО и ремонта, обеспечит полноценные, бесплатные консультации профильных специалистов на протяжении всего периода взаимодействия. 

Вам остается только позвонить или написать нам, чтобы предварительно обсудить условия сотрудничества с нашим автосервисом.

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Отзывы клиентов

“Только лучшие впечатления, отличный результат сервисного обслуживания. Благодарю.”

Ната Орлова

“Качество и доступность! Семейный сервис! Процветания и успехов.”

Олег Сурицкий

"Самые позитивные эмоции. Рад знакомству с вами."

Сергей Иванов

“Полное понимание наших требований. Все своевременно. Наша семья очень довольна Вами, ребята.”

Ольга и Иван (Трусовы)

"Я нашел здесь качество, своевременность, внимание и гарантию. Спасибо"

Андрей Тихомиров

Выражаю свою благодарность. Порядочный сервис и грамотный коллектив"

Альбина Смирнова

"Качество - это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит. Так держать!"

Александр Никитин

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